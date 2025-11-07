Informații privind prețul pentru Mentat (SPICE) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.03520001$ 0.03520001 $ 0.03520001 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -- Modificare de preț (7 zile) 0.00% Modificare de preț (7 zile) 0.00%

Prețul în timp real pentru Mentat (SPICE) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul SPICE a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru SPICE este $ 0.03520001, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, SPICE s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -- în decursul ultimelor 24 de ore și cu 0.00% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Mentat (SPICE)

Capitalizare de piață $ 7.12K$ 7.12K $ 7.12K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 7.12K$ 7.12K $ 7.12K Ofertă află în circulație 999.84M 999.84M 999.84M Ofertă totală 999,836,677.094542 999,836,677.094542 999,836,677.094542

Capitalizarea de piață actuală pentru Mentat este $ 7.12K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru SPICE este 999.84M, cu o ofertă totală de 999836677.094542. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 7.12K.