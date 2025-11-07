Informații privind prețul pentru Memory (MEM) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: Minim 24 h $ 0.02867904 Maxim 24 h $ 0.03068544 Maxim dintotdeauna $ 0.120607 Cel mai mic preț $ 0.02710107 Modificare de preț (1 oră) +1.94% Modificare de preț (1 zi) -1.92% Modificare de preț (7 zile) -14.76%

Prețul în timp real pentru Memory (MEM) este $0.02941208. În ultimele 24 de ore, tokenul MEM a fost tranzacționat între un minim de $ 0.02867904 și un maxim de $ 0.03068544, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru MEM este $ 0.120607, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.02710107.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, MEM s-a modificat cu +1.94% în decursul ultimei ore, cu -1.92% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -14.76% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Memory (MEM)

Capitalizare de piață $ 2.21M Volum (24 ore) -- Capitalizare de piață complet diluată $ 29.41M Ofertă află în circulație 75.07M Ofertă totală 1,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Memory este $ 2.21M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru MEM este 75.07M, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 29.41M.