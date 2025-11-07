Informații privind prețul pentru MEMEXSOL (MEMEXSOL) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.97% Modificare de preț (1 zi) -6.29% Modificare de preț (7 zile) -17.73% Modificare de preț (7 zile) -17.73%

Prețul în timp real pentru MEMEXSOL (MEMEXSOL) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul MEMEXSOL a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru MEMEXSOL este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, MEMEXSOL s-a modificat cu +0.97% în decursul ultimei ore, cu -6.29% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -17.73% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața MEMEXSOL (MEMEXSOL)

Capitalizare de piață $ 30.21K$ 30.21K $ 30.21K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 30.21K$ 30.21K $ 30.21K Ofertă află în circulație 1000.00M 1000.00M 1000.00M Ofertă totală 999,999,999.46 999,999,999.46 999,999,999.46

Capitalizarea de piață actuală pentru MEMEXSOL este $ 30.21K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru MEMEXSOL este 1000.00M, cu o ofertă totală de 999999999.46. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 30.21K.