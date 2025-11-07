Informații privind prețul pentru Memetern (MXT) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.02034662 $ 0.02034662 $ 0.02034662 Minim 24 h $ 0.02113532 $ 0.02113532 $ 0.02113532 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.02034662$ 0.02034662 $ 0.02034662 Maxim 24 h $ 0.02113532$ 0.02113532 $ 0.02113532 Maxim dintotdeauna $ 0.02951287$ 0.02951287 $ 0.02951287 Cel mai mic preț $ 0.00430847$ 0.00430847 $ 0.00430847 Modificare de preț (1 oră) -0.97% Modificare de preț (1 zi) -1.01% Modificare de preț (7 zile) -9.13% Modificare de preț (7 zile) -9.13%

Prețul în timp real pentru Memetern (MXT) este $0.02074527. În ultimele 24 de ore, tokenul MXT a fost tranzacționat între un minim de $ 0.02034662 și un maxim de $ 0.02113532, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru MXT este $ 0.02951287, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00430847.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, MXT s-a modificat cu -0.97% în decursul ultimei ore, cu -1.01% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -9.13% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Memetern (MXT)

Capitalizare de piață $ 20.76M$ 20.76M $ 20.76M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 20.76M$ 20.76M $ 20.76M Ofertă află în circulație 1.00B 1.00B 1.00B Ofertă totală 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Memetern este $ 20.76M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru MXT este 1.00B, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 20.76M.