Informații privind prețul pentru memestock (MEMESTOCK) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00003824 $ 0.00003824 $ 0.00003824 Minim 24 h $ 0.0000421 $ 0.0000421 $ 0.0000421 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00003824$ 0.00003824 $ 0.00003824 Maxim 24 h $ 0.0000421$ 0.0000421 $ 0.0000421 Maxim dintotdeauna $ 0.00073559$ 0.00073559 $ 0.00073559 Cel mai mic preț $ 0.00002784$ 0.00002784 $ 0.00002784 Modificare de preț (1 oră) +1.47% Modificare de preț (1 zi) +0.79% Modificare de preț (7 zile) -5.87% Modificare de preț (7 zile) -5.87%

Prețul în timp real pentru memestock (MEMESTOCK) este $0.00003982. În ultimele 24 de ore, tokenul MEMESTOCK a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00003824 și un maxim de $ 0.0000421, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru MEMESTOCK este $ 0.00073559, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00002784.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, MEMESTOCK s-a modificat cu +1.47% în decursul ultimei ore, cu +0.79% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -5.87% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața memestock (MEMESTOCK)

Capitalizare de piață $ 39.84K$ 39.84K $ 39.84K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 39.84K$ 39.84K $ 39.84K Ofertă află în circulație 999.58M 999.58M 999.58M Ofertă totală 999,579,532.836887 999,579,532.836887 999,579,532.836887

Capitalizarea de piață actuală pentru memestock este $ 39.84K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru MEMESTOCK este 999.58M, cu o ofertă totală de 999579532.836887. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 39.84K.