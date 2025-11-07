Informații privind prețul pentru Memerot (MEMEROT) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00109721$ 0.00109721 $ 0.00109721 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.15% Modificare de preț (1 zi) +11.36% Modificare de preț (7 zile) -8.30% Modificare de preț (7 zile) -8.30%

Prețul în timp real pentru Memerot (MEMEROT) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul MEMEROT a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru MEMEROT este $ 0.00109721, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, MEMEROT s-a modificat cu +0.15% în decursul ultimei ore, cu +11.36% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -8.30% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Memerot (MEMEROT)

Capitalizare de piață $ 125.01K$ 125.01K $ 125.01K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 171.80K$ 171.80K $ 171.80K Ofertă află în circulație 727.60M 727.60M 727.60M Ofertă totală 999,985,679.017029 999,985,679.017029 999,985,679.017029

Capitalizarea de piață actuală pentru Memerot este $ 125.01K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru MEMEROT este 727.60M, cu o ofertă totală de 999985679.017029. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 171.80K.