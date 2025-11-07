Informații privind prețul pentru Memeputer (MEMEPUTER) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00386168$ 0.00386168 $ 0.00386168 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -0.49% Modificare de preț (1 zi) +11.27% Modificare de preț (7 zile) -18.70% Modificare de preț (7 zile) -18.70%

Prețul în timp real pentru Memeputer (MEMEPUTER) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul MEMEPUTER a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru MEMEPUTER este $ 0.00386168, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, MEMEPUTER s-a modificat cu -0.49% în decursul ultimei ore, cu +11.27% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -18.70% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Memeputer (MEMEPUTER)

Capitalizare de piață $ 566.59K$ 566.59K $ 566.59K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 566.59K$ 566.59K $ 566.59K Ofertă află în circulație 835.74M 835.74M 835.74M Ofertă totală 835,738,536.9432714 835,738,536.9432714 835,738,536.9432714

Capitalizarea de piață actuală pentru Memeputer este $ 566.59K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru MEMEPUTER este 835.74M, cu o ofertă totală de 835738536.9432714. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 566.59K.