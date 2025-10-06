Informații privind prețul pentru MEMECYCLE (MEMECYCLE) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00005918$ 0.00005918 $ 0.00005918 Cel mai mic preț $ 0.0000092$ 0.0000092 $ 0.0000092 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -- Modificare de preț (7 zile) +13.35% Modificare de preț (7 zile) +13.35%

Prețul în timp real pentru MEMECYCLE (MEMECYCLE) este $0.00001104. În ultimele 24 de ore, tokenul MEMECYCLE a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru MEMECYCLE este $ 0.00005918, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.0000092.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, MEMECYCLE s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -- în decursul ultimelor 24 de ore și cu +13.35% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața MEMECYCLE (MEMECYCLE)

Capitalizare de piață $ 11.03K$ 11.03K $ 11.03K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 11.03K$ 11.03K $ 11.03K Ofertă află în circulație 998.82M 998.82M 998.82M Ofertă totală 998,817,194.741951 998,817,194.741951 998,817,194.741951

Capitalizarea de piață actuală pentru MEMECYCLE este $ 11.03K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru MEMECYCLE este 998.82M, cu o ofertă totală de 998817194.741951. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 11.03K.