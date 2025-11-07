Informații privind prețul pentru Meme Alliance (MMA) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00183789 Minim 24 h $ 0.0019445 Maxim 24 h Maxim dintotdeauna $ 0.073829 Cel mai mic preț $ 0.0011163 Modificare de preț (1 oră) -0.14% Modificare de preț (1 zi) -4.32% Modificare de preț (7 zile) -19.20%

Prețul în timp real pentru Meme Alliance (MMA) este $0.00185619. În ultimele 24 de ore, tokenul MMA a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00183789 și un maxim de $ 0.0019445, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru MMA este $ 0.073829, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.0011163.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, MMA s-a modificat cu -0.14% în decursul ultimei ore, cu -4.32% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -19.20% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Meme Alliance (MMA)

Capitalizare de piață $ 158.60K Volum (24 ore) -- Capitalizare de piață complet diluată $ 185.62K Ofertă află în circulație 85.44M Ofertă totală 100,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Meme Alliance este $ 158.60K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru MMA este 85.44M, cu o ofertă totală de 100000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 185.62K.