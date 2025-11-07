BursăDEX+
Prețul în timp real pentru MEDXT astăzi este 0.00154057 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru MEDXT în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru MEDXT pe MEXC acum.Prețul în timp real pentru MEDXT astăzi este 0.00154057 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru MEDXT în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru MEDXT pe MEXC acum.

Mai multe despre MEDXT

Informații de preț pentru MEDXT

Ce este MEDXT

Pagina oficială pentru MEDXT

Tokenomie pentru MEDXT

Prognoza prețurilor pentru MEDXT

Preț MEDXT (MEDXT)

Delistat

Preț în timp real pentru 1 MEDXT în USD:

$0.00153897
+0.60%1D
mexc
Aceste date legate de tokenuri provin de la terți. MEXC acționează exclusiv ca un agregator de informații. Explorează alte tokenuri listate pe piața MEXC Spot!
USD
MEDXT (MEDXT) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 02:01:58 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru MEDXT (MEDXT) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 0.00151448
Minim 24 h
$ 0.00168902
Maxim 24 h

$ 0.00151448
$ 0.00168902
$ 0.00342141
$ 0
+0.65%

+0.87%

+6.64%

+6.64%

Prețul în timp real pentru MEDXT (MEDXT) este $0.00154057. În ultimele 24 de ore, tokenul MEDXT a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00151448 și un maxim de $ 0.00168902, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru MEDXT este $ 0.00342141, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, MEDXT s-a modificat cu +0.65% în decursul ultimei ore, cu +0.87% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +6.64% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața MEDXT (MEDXT)

$ 32.10M
--
$ 38.47M
20.86B
24,997,400,000.0
Capitalizarea de piață actuală pentru MEDXT este $ 32.10M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru MEDXT este 20.86B, cu o ofertă totală de 24997400000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 38.47M.

Istoric de preț pentru MEDXT (MEDXT) USD

În cursul zilei de astăzi, modificarea de preț pentru MEDXT la USD a fost $ 0.
În ultimele 30 de zile, modificarea de preț pentru MEDXT la USD a fost $ -0.0003226794.
În ultimele 60 de zile, modificarea de preț pentru MEDXT la USD a fost $ -0.0006032123.
În ultimele 90 de zile, modificarea de preț pentru MEDXT la USD a fost $ -0.0010641939820206666.

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ 0+0.87%
30 de zile$ -0.0003226794-20.94%
60 de zile$ -0.0006032123-39.15%
90 de zile$ -0.0010641939820206666-40.85%

Ce este MEDXT (MEDXT)

Medxt is a cybersecurity innovation company building sovereign, secure, blockchain based systems to protect the world's most sensitive data. It was founded by a global team of security architects, engineers, and compliance experts, our mission is to eliminate the threat of ransomware and restore trust in data no matter the industry, no matter the challenge. We protect what matters most, your data.

MEXC este cea mai importantă platformă de schimb de criptomonede, în care au încredere peste 10 milioane de utilizatori din întreaga lume. Este renumită ca fiind bursa cu cea mai largă selecție de tokenuri, cele mai rapide listări de tokenuri și cele mai mici comisioane de tranzacționare de pe piață. Alătură-te acum MEXC pentru a experimenta lichiditate de nivel înalt și cele mai competitive comisioane de pe piață!

Resursă MEDXT (MEDXT)

Pagină de internet oficială

Predicție de preț pentru MEDXT (USD)

Ce valoare va avea MEDXT (MEDXT) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale MEDXT (MEDXT) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru MEDXT.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru MEDXT!

MEDXT în monede locale

Tokenomie pentru MEDXT (MEDXT)

Înțelegerea tokenomică a MEDXT (MEDXT) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru MEDXT!

Oamenii întreabă și: Alte întrebări despre MEDXT (MEDXT)

Cât valorează MEDXT (MEDXT) astăzi?
Prețul pe viu pentru MEDXT în USD este 0.00154057 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru MEDXT în USD?
Prețul actual pentru MEDXT la USD este $ 0.00154057. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru MEDXT?
Capitalizarea de piață pentru MEDXT este $ 32.10M USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru MEDXT?
Ofertă aflată în circulație pentru MEDXT este 20.86B USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru MEDXT?
MEDXT a obținut un preț ATH de 0.00342141 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru MEDXT?
MEDXT a avut un preț ATL de 0 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru MEDXT?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru MEDXT este -- USD.
Va crește MEDXT în acest an?
MEDXT ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru MEDXT pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 02:01:58 (UTC+8)

Actualizări importante din industrie pentru MEDXT (MEDXT)

Timp (UTC+8)TipInformații
11-07 01:12:41Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

