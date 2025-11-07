Informații privind prețul pentru MEDXT (MEDXT) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: Minim 24 h $ 0.00151448 Maxim 24 h $ 0.00168902 Maxim dintotdeauna $ 0.00342141 Cel mai mic preț $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.65% Modificare de preț (1 zi) +0.87% Modificare de preț (7 zile) +6.64%

Prețul în timp real pentru MEDXT (MEDXT) este $0.00154057. În ultimele 24 de ore, tokenul MEDXT a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00151448 și un maxim de $ 0.00168902, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru MEDXT este $ 0.00342141, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, MEDXT s-a modificat cu +0.65% în decursul ultimei ore, cu +0.87% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +6.64% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața MEDXT (MEDXT)

Capitalizare de piață $ 32.10M Volum (24 ore) -- Capitalizare de piață complet diluată $ 38.47M Ofertă află în circulație 20.86B Ofertă totală 24,997,400,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru MEDXT este $ 32.10M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru MEDXT este 20.86B, cu o ofertă totală de 24997400000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 38.47M.