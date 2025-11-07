Informații privind prețul pentru ME GUSTA (MEGUSTA) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -0.30% Modificare de preț (1 zi) -6.09% Modificare de preț (7 zile) -23.80% Modificare de preț (7 zile) -23.80%

Prețul în timp real pentru ME GUSTA (MEGUSTA) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul MEGUSTA a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru MEGUSTA este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, MEGUSTA s-a modificat cu -0.30% în decursul ultimei ore, cu -6.09% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -23.80% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața ME GUSTA (MEGUSTA)

Capitalizare de piață $ 50.98K$ 50.98K $ 50.98K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 50.98K$ 50.98K $ 50.98K Ofertă află în circulație 997.68M 997.68M 997.68M Ofertă totală 997,681,917.632939 997,681,917.632939 997,681,917.632939

Capitalizarea de piață actuală pentru ME GUSTA este $ 50.98K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru MEGUSTA este 997.68M, cu o ofertă totală de 997681917.632939. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 50.98K.