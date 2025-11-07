Informații privind prețul pentru Maya World (MAYA) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +1.45% Modificare de preț (1 zi) +4.58% Modificare de preț (7 zile) +17.20% Modificare de preț (7 zile) +17.20%

Prețul în timp real pentru Maya World (MAYA) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul MAYA a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru MAYA este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, MAYA s-a modificat cu +1.45% în decursul ultimei ore, cu +4.58% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +17.20% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Maya World (MAYA)

Capitalizare de piață $ 285.38K$ 285.38K $ 285.38K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 303.60K$ 303.60K $ 303.60K Ofertă află în circulație 939.99M 939.99M 939.99M Ofertă totală 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Maya World este $ 285.38K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru MAYA este 939.99M, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 303.60K.