Informații privind prețul pentru Maxi Doge (MAXI) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00004437$ 0.00004437 $ 0.00004437 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.84% Modificare de preț (1 zi) +0.44% Modificare de preț (7 zile) -10.76% Modificare de preț (7 zile) -10.76%

Prețul în timp real pentru Maxi Doge (MAXI) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul MAXI a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru MAXI este $ 0.00004437, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, MAXI s-a modificat cu +0.84% în decursul ultimei ore, cu +0.44% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -10.76% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Maxi Doge (MAXI)

Capitalizare de piață $ 175.77K$ 175.77K $ 175.77K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 175.77K$ 175.77K $ 175.77K Ofertă află în circulație 420.69B 420.69B 420.69B Ofertă totală 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Maxi Doge este $ 175.77K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru MAXI este 420.69B, cu o ofertă totală de 420690000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 175.77K.