Prețul în timp real pentru Matr1x astăzi este 0.00481474 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru MAX în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru MAX pe MEXC acum.

Mai multe despre MAX

Informații de preț pentru MAX

Ce este MAX

Pagina oficială pentru MAX

Tokenomie pentru MAX

Prognoza prețurilor pentru MAX

Preț Matr1x (MAX)

Delistat

Preț în timp real pentru 1 MAX în USD:

$0.0048135
-31.80%1D
mexc
Aceste date legate de tokenuri provin de la terți.
Matr1x (MAX) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 02:01:29 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru Matr1x (MAX) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 0.00456377
Minim 24 h
$ 0.00716514
Maxim 24 h

$ 0.00456377
$ 0.00716514
$ 0.474276
$ 0.00456377
-1.50%

-31.85%

-34.14%

-34.14%

Prețul în timp real pentru Matr1x (MAX) este $0.00481474. În ultimele 24 de ore, tokenul MAX a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00456377 și un maxim de $ 0.00716514, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru MAX este $ 0.474276, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00456377.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, MAX s-a modificat cu -1.50% în decursul ultimei ore, cu -31.85% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -34.14% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Matr1x (MAX)

$ 768.88K
--
$ 3.89M
158.30M
800,000,000.0
Capitalizarea de piață actuală pentru Matr1x este $ 768.88K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru MAX este 158.30M, cu o ofertă totală de 800000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 3.89M.

Istoric de preț pentru Matr1x (MAX) USD

În cursul zilei de astăzi, modificarea de preț pentru Matr1x la USD a fost $ -0.00225025990241761.
În ultimele 30 de zile, modificarea de preț pentru Matr1x la USD a fost $ -0.0023065743.
În ultimele 60 de zile, modificarea de preț pentru Matr1x la USD a fost $ -0.0028485999.
În ultimele 90 de zile, modificarea de preț pentru Matr1x la USD a fost $ -0.01209891363380526.

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ -0.00225025990241761-31.85%
30 de zile$ -0.0023065743-47.90%
60 de zile$ -0.0028485999-59.16%
90 de zile$ -0.01209891363380526-71.53%

Ce este Matr1x (MAX)

Matr1x is an innovative cultural and entertainment platform combining gaming, AI(AI AGENT),  Esports and blockchain infrastructure. We strive to revolutionize the global gaming and digital content industry via blockchain and AI technology.

Matr1x is a cutting-edge entertainment platform that integrates gaming, artificial intelligence (AI), and esports, all built upon a blockchain infrastructure. With a diverse range of top-notch Web3 games, esports products, infrastructure, tools, and more, Matr1x is dedicated to revolutionizing the global gaming and digital content industries through the implementation of blockchain and AI technologies. Its mission is to expedite the advent of the Web3 era.

MEXC este cea mai importantă platformă de schimb de criptomonede, în care au încredere peste 10 milioane de utilizatori din întreaga lume. Este renumită ca fiind bursa cu cea mai largă selecție de tokenuri, cele mai rapide listări de tokenuri și cele mai mici comisioane de tranzacționare de pe piață. Alătură-te acum MEXC pentru a experimenta lichiditate de nivel înalt și cele mai competitive comisioane de pe piață!

Resursă Matr1x (MAX)

Pagină de internet oficială

Predicție de preț pentru Matr1x (USD)

Ce valoare va avea Matr1x (MAX) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale Matr1x (MAX) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru Matr1x.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru Matr1x!

MAX în monede locale

Tokenomie pentru Matr1x (MAX)

Înțelegerea tokenomică a Matr1x (MAX) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru MAX!

Oamenii întreabă și: Alte întrebări despre Matr1x (MAX)

Cât valorează Matr1x (MAX) astăzi?
Prețul pe viu pentru MAX în USD este 0.00481474 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru MAX în USD?
Prețul actual pentru MAX la USD este $ 0.00481474. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru Matr1x?
Capitalizarea de piață pentru MAX este $ 768.88K USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru MAX?
Ofertă aflată în circulație pentru MAX este 158.30M USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru MAX?
MAX a obținut un preț ATH de 0.474276 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru MAX?
MAX a avut un preț ATL de 0.00456377 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru MAX?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru MAX este -- USD.
Va crește MAX în acest an?
MAX ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru MAX pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 02:01:29 (UTC+8)

Actualizări importante din industrie pentru Matr1x (MAX)

Timp (UTC+8)TipInformații
11-07 01:12:41Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

