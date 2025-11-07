Informații privind prețul pentru Matr1x (MAX) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00456377 $ 0.00456377 $ 0.00456377 Minim 24 h $ 0.00716514 $ 0.00716514 $ 0.00716514 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00456377$ 0.00456377 $ 0.00456377 Maxim 24 h $ 0.00716514$ 0.00716514 $ 0.00716514 Maxim dintotdeauna $ 0.474276$ 0.474276 $ 0.474276 Cel mai mic preț $ 0.00456377$ 0.00456377 $ 0.00456377 Modificare de preț (1 oră) -1.50% Modificare de preț (1 zi) -31.85% Modificare de preț (7 zile) -34.14% Modificare de preț (7 zile) -34.14%

Prețul în timp real pentru Matr1x (MAX) este $0.00481474. În ultimele 24 de ore, tokenul MAX a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00456377 și un maxim de $ 0.00716514, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru MAX este $ 0.474276, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00456377.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, MAX s-a modificat cu -1.50% în decursul ultimei ore, cu -31.85% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -34.14% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Matr1x (MAX)

Capitalizare de piață $ 768.88K$ 768.88K $ 768.88K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 3.89M$ 3.89M $ 3.89M Ofertă află în circulație 158.30M 158.30M 158.30M Ofertă totală 800,000,000.0 800,000,000.0 800,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Matr1x este $ 768.88K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru MAX este 158.30M, cu o ofertă totală de 800000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 3.89M.