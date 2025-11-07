Informații privind prețul pentru Mashida (MSHD) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.01009857 $ 0.01009857 $ 0.01009857 Minim 24 h $ 0.01113509 $ 0.01113509 $ 0.01113509 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.01009857$ 0.01009857 $ 0.01009857 Maxim 24 h $ 0.01113509$ 0.01113509 $ 0.01113509 Maxim dintotdeauna $ 0.02299756$ 0.02299756 $ 0.02299756 Cel mai mic preț $ 0.0057113$ 0.0057113 $ 0.0057113 Modificare de preț (1 oră) -0.69% Modificare de preț (1 zi) -7.18% Modificare de preț (7 zile) -29.45% Modificare de preț (7 zile) -29.45%

Prețul în timp real pentru Mashida (MSHD) este $0.01016614. În ultimele 24 de ore, tokenul MSHD a fost tranzacționat între un minim de $ 0.01009857 și un maxim de $ 0.01113509, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru MSHD este $ 0.02299756, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.0057113.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, MSHD s-a modificat cu -0.69% în decursul ultimei ore, cu -7.18% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -29.45% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Mashida (MSHD)

Capitalizare de piață $ 101.62M$ 101.62M $ 101.62M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 101.62M$ 101.62M $ 101.62M Ofertă află în circulație 10.00B 10.00B 10.00B Ofertă totală 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Mashida este $ 101.62M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru MSHD este 10.00B, cu o ofertă totală de 10000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 101.62M.