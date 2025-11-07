Informații privind prețul pentru Mars Protocol (MARS) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.0090863 $ 0.0090863 $ 0.0090863 Minim 24 h $ 0.01355754 $ 0.01355754 $ 0.01355754 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.0090863$ 0.0090863 $ 0.0090863 Maxim 24 h $ 0.01355754$ 0.01355754 $ 0.01355754 Maxim dintotdeauna $ 0.512804$ 0.512804 $ 0.512804 Cel mai mic preț $ 0.0000015$ 0.0000015 $ 0.0000015 Modificare de preț (1 oră) -1.30% Modificare de preț (1 zi) +20.23% Modificare de preț (7 zile) -25.96% Modificare de preț (7 zile) -25.96%

Prețul în timp real pentru Mars Protocol (MARS) este $0.01138009. În ultimele 24 de ore, tokenul MARS a fost tranzacționat între un minim de $ 0.0090863 și un maxim de $ 0.01355754, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru MARS este $ 0.512804, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.0000015.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, MARS s-a modificat cu -1.30% în decursul ultimei ore, cu +20.23% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -25.96% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Mars Protocol (MARS)

Capitalizare de piață $ 3.03M$ 3.03M $ 3.03M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 5.20M$ 5.20M $ 5.20M Ofertă află în circulație 266.47M 266.47M 266.47M Ofertă totală 457,083,938.78 457,083,938.78 457,083,938.78

Capitalizarea de piață actuală pentru Mars Protocol este $ 3.03M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru MARS este 266.47M, cu o ofertă totală de 457083938.78. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 5.20M.