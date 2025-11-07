Informații privind prețul pentru Mars (MARS) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00004539$ 0.00004539 $ 0.00004539 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.49% Modificare de preț (1 zi) +3.46% Modificare de preț (7 zile) -15.89% Modificare de preț (7 zile) -15.89%

Prețul în timp real pentru Mars (MARS) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul MARS a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru MARS este $ 0.00004539, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, MARS s-a modificat cu +0.49% în decursul ultimei ore, cu +3.46% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -15.89% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Mars (MARS)

Capitalizare de piață $ 225.22K$ 225.22K $ 225.22K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 225.22K$ 225.22K $ 225.22K Ofertă află în circulație 420.69B 420.69B 420.69B Ofertă totală 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Mars este $ 225.22K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru MARS este 420.69B, cu o ofertă totală de 420690000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 225.22K.