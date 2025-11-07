Informații privind prețul pentru maow (MAOW) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +1.18% Modificare de preț (1 zi) -9.30% Modificare de preț (7 zile) -27.60% Modificare de preț (7 zile) -27.60%

Prețul în timp real pentru maow (MAOW) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul MAOW a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru MAOW este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, MAOW s-a modificat cu +1.18% în decursul ultimei ore, cu -9.30% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -27.60% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața maow (MAOW)

Capitalizare de piață $ 7.43K$ 7.43K $ 7.43K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 7.43K$ 7.43K $ 7.43K Ofertă află în circulație 999.66M 999.66M 999.66M Ofertă totală 999,663,700.921554 999,663,700.921554 999,663,700.921554

Capitalizarea de piață actuală pentru maow este $ 7.43K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru MAOW este 999.66M, cu o ofertă totală de 999663700.921554. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 7.43K.