Informații privind prețul pentru Mantis (SN123) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 2.45 $ 2.45 $ 2.45 Minim 24 h $ 2.72 $ 2.72 $ 2.72 Maxim 24 h Minim 24 h $ 2.45$ 2.45 $ 2.45 Maxim 24 h $ 2.72$ 2.72 $ 2.72 Maxim dintotdeauna $ 7.36$ 7.36 $ 7.36 Cel mai mic preț $ 1.84$ 1.84 $ 1.84 Modificare de preț (1 oră) +4.66% Modificare de preț (1 zi) +3.37% Modificare de preț (7 zile) -10.63% Modificare de preț (7 zile) -10.63%

Prețul în timp real pentru Mantis (SN123) este $2.72. În ultimele 24 de ore, tokenul SN123 a fost tranzacționat între un minim de $ 2.45 și un maxim de $ 2.72, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru SN123 este $ 7.36, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 1.84.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, SN123 s-a modificat cu +4.66% în decursul ultimei ore, cu +3.37% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -10.63% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Mantis (SN123)

Capitalizare de piață $ 4.84M$ 4.84M $ 4.84M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 4.84M$ 4.84M $ 4.84M Ofertă află în circulație 1.78M 1.78M 1.78M Ofertă totală 1,782,090.540397476 1,782,090.540397476 1,782,090.540397476

Capitalizarea de piață actuală pentru Mantis este $ 4.84M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru SN123 este 1.78M, cu o ofertă totală de 1782090.540397476. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 4.84M.