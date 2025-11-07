Informații privind prețul pentru Manipulated Time (TIME) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 Minim 24 h $ 0 Maxim 24 h Maxim dintotdeauna $ 0.00837453 Cel mai mic preț $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.67% Modificare de preț (1 zi) +9,393.05% Modificare de preț (7 zile) +9,393.05%

Prețul în timp real pentru Manipulated Time (TIME) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul TIME a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru TIME este $ 0.00837453, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, TIME s-a modificat cu +0.67% în decursul ultimei ore, cu +9,393.05% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +9,393.05% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Manipulated Time (TIME)

Capitalizare de piață $ 35.50K Volum (24 ore) -- Capitalizare de piață complet diluată $ 35.50K Ofertă află în circulație 965.66M Ofertă totală 965,655,133.787905

Capitalizarea de piață actuală pentru Manipulated Time este $ 35.50K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru TIME este 965.66M, cu o ofertă totală de 965655133.787905. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 35.50K.