Informații privind prețul pentru Make CRO Great Again (MCGA) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: Minim 24 h $ 0.00040225 Maxim 24 h $ 0.0004371 Maxim dintotdeauna $ 0.00270858 Cel mai mic preț $ 0.00035438 Modificare de preț (1 oră) +1.95% Modificare de preț (1 zi) -4.19% Modificare de preț (7 zile) -20.22%

Prețul în timp real pentru Make CRO Great Again (MCGA) este $0.00041635. În ultimele 24 de ore, tokenul MCGA a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00040225 și un maxim de $ 0.0004371, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru MCGA este $ 0.00270858, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00035438.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, MCGA s-a modificat cu +1.95% în decursul ultimei ore, cu -4.19% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -20.22% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Make CRO Great Again (MCGA)

Capitalizare de piață $ 415.29K Volum (24 ore) -- Capitalizare de piață complet diluată $ 415.29K Ofertă află în circulație 1.00B Ofertă totală 1,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Make CRO Great Again este $ 415.29K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru MCGA este 1.00B, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 415.29K.