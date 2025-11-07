Informații privind prețul pentru Magallaneer (MAGAL) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00114614$ 0.00114614 $ 0.00114614 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +3.82% Modificare de preț (1 zi) -0.83% Modificare de preț (7 zile) -19.66% Modificare de preț (7 zile) -19.66%

Prețul în timp real pentru Magallaneer (MAGAL) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul MAGAL a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru MAGAL este $ 0.00114614, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, MAGAL s-a modificat cu +3.82% în decursul ultimei ore, cu -0.83% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -19.66% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Magallaneer (MAGAL)

Capitalizare de piață $ 254.38K$ 254.38K $ 254.38K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 254.38K$ 254.38K $ 254.38K Ofertă află în circulație 999.74M 999.74M 999.74M Ofertă totală 999,738,989.608949 999,738,989.608949 999,738,989.608949

Capitalizarea de piață actuală pentru Magallaneer este $ 254.38K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru MAGAL este 999.74M, cu o ofertă totală de 999738989.608949. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 254.38K.