Informații privind prețul pentru MAGA Hat (MAGA) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +1.01% Modificare de preț (1 zi) -4.10% Modificare de preț (7 zile) -14.86% Modificare de preț (7 zile) -14.86%

Prețul în timp real pentru MAGA Hat (MAGA) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul MAGA a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru MAGA este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, MAGA s-a modificat cu +1.01% în decursul ultimei ore, cu -4.10% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -14.86% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața MAGA Hat (MAGA)

Capitalizare de piață $ 1.52M$ 1.52M $ 1.52M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 1.53M$ 1.53M $ 1.53M Ofertă află în circulație 410.29B 410.29B 410.29B Ofertă totală 413,340,042,866.44934 413,340,042,866.44934 413,340,042,866.44934

Capitalizarea de piață actuală pentru MAGA Hat este $ 1.52M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru MAGA este 410.29B, cu o ofertă totală de 413340042866.44934. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 1.53M.