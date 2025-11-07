Informații privind prețul pentru Lybra (LBR) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.0070386 $ 0.0070386 $ 0.0070386 Minim 24 h $ 0.00797131 $ 0.00797131 $ 0.00797131 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.0070386$ 0.0070386 $ 0.0070386 Maxim 24 h $ 0.00797131$ 0.00797131 $ 0.00797131 Maxim dintotdeauna $ 4.48$ 4.48 $ 4.48 Cel mai mic preț $ 0.00585639$ 0.00585639 $ 0.00585639 Modificare de preț (1 oră) +0.37% Modificare de preț (1 zi) -6.77% Modificare de preț (7 zile) -17.73% Modificare de preț (7 zile) -17.73%

Prețul în timp real pentru Lybra (LBR) este $0.00715786. În ultimele 24 de ore, tokenul LBR a fost tranzacționat între un minim de $ 0.0070386 și un maxim de $ 0.00797131, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru LBR este $ 4.48, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00585639.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, LBR s-a modificat cu +0.37% în decursul ultimei ore, cu -6.77% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -17.73% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Lybra (LBR)

Capitalizare de piață $ 297.90K$ 297.90K $ 297.90K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 695.43K$ 695.43K $ 695.43K Ofertă află în circulație 41.74M 41.74M 41.74M Ofertă totală 97,447,143.49599636 97,447,143.49599636 97,447,143.49599636

Capitalizarea de piață actuală pentru Lybra este $ 297.90K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru LBR este 41.74M, cu o ofertă totală de 97447143.49599636. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 695.43K.