Prețul în timp real pentru Lybra astăzi este 0.00715786 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru LBR în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru LBR pe MEXC acum.

Mai multe despre LBR

Informații de preț pentru LBR

Ce este LBR

Carte albă pentru LBR

Pagina oficială pentru LBR

Tokenomie pentru LBR

Prognoza prețurilor pentru LBR

Logo Lybra

Preț Lybra (LBR)

Delistat

Preț în timp real pentru 1 LBR în USD:

$0.00715786
-6.70%1D
mexc
Aceste date legate de tokenuri provin de la terți.
USD
Lybra (LBR) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 03:37:45 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru Lybra (LBR) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 0.0070386
Minim 24 h
$ 0.00797131
Maxim 24 h

$ 0.0070386
$ 0.00797131
$ 4.48
$ 0.00585639
+0.37%

-6.77%

-17.73%

-17.73%

Prețul în timp real pentru Lybra (LBR) este $0.00715786. În ultimele 24 de ore, tokenul LBR a fost tranzacționat între un minim de $ 0.0070386 și un maxim de $ 0.00797131, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru LBR este $ 4.48, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00585639.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, LBR s-a modificat cu +0.37% în decursul ultimei ore, cu -6.77% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -17.73% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Lybra (LBR)

$ 297.90K
--
$ 695.43K
41.74M
97,447,143.49599636
Capitalizarea de piață actuală pentru Lybra este $ 297.90K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru LBR este 41.74M, cu o ofertă totală de 97447143.49599636. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 695.43K.

Istoric de preț pentru Lybra (LBR) USD

În cursul zilei de astăzi, modificarea de preț pentru Lybra la USD a fost $ -0.000520212995080175.
În ultimele 30 de zile, modificarea de preț pentru Lybra la USD a fost $ -0.0030064257.
În ultimele 60 de zile, modificarea de preț pentru Lybra la USD a fost $ -0.0043919555.
În ultimele 90 de zile, modificarea de preț pentru Lybra la USD a fost $ -0.019245152196964136.

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ -0.000520212995080175-6.77%
30 de zile$ -0.0030064257-42.00%
60 de zile$ -0.0043919555-61.35%
90 de zile$ -0.019245152196964136-72.88%

Ce este Lybra (LBR)

The Lybra Protocol is a groundbreaking decentralized protocol designed to bring stability to the volatile world of cryptocurrency. Built on LSD (Liquid Staking Derivatives), the protocol initially leverages Lido Finance-issued ETH proof-of-stake and stETH as its primary components, with plans to support additional LSD assets in the future.

The protocol's primary objective is to provide the cryptocurrency industry with a safer, more decentralized stablecoin, eUSD, which offers stable interest to its token holders. As a DeFi protocol, Lybra facilitates the minting of eUSD by allowing users to borrow against their deposited ETH and stETH.

eUSD, being an ETH-assets-over-collateralized stablecoin, offers users the security and stability necessary for conducting their business with confidence.

A distinctive feature of the Lybra Protocol is that users can earn regular stable income by holding minted (borrowed) eUSD, which is powered by the LSD (Liquid Staking Derivatives) income generated from the deposited ETH and stETH. In other words, when users deposit ETH or stETH and mint EUSD against them, they receive a stable income in stETH of approximately 5%, which is converted to eUSD through the protocol and distributed to them.

eUSD is an interest-bearing, over-collateralized stablecoin that ensures safety and stability. The Lybra Foundation and LybraDAO community firmly believe that a decentralized stablecoin is essential for both enterprises and individuals to fully harness the benefits of cryptocurrency. By offering an interest-bearing stablecoin supported by ETH and stETH, the Lybra Protocol empowers users to participate in the DeFi ecosystem with confidence and security.

MEXC este cea mai importantă platformă de schimb de criptomonede, în care au încredere peste 10 milioane de utilizatori din întreaga lume. Este renumită ca fiind bursa cu cea mai largă selecție de tokenuri, cele mai rapide listări de tokenuri și cele mai mici comisioane de tranzacționare de pe piață. Alătură-te acum MEXC pentru a experimenta lichiditate de nivel înalt și cele mai competitive comisioane de pe piață!

Predicție de preț pentru Lybra (USD)

Ce valoare va avea Lybra (LBR) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale Lybra (LBR) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru Lybra.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru Lybra!

LBR în monede locale

Tokenomie pentru Lybra (LBR)

Înțelegerea tokenomică a Lybra (LBR) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru LBR!

Oamenii întreabă și: Alte întrebări despre Lybra (LBR)

Cât valorează Lybra (LBR) astăzi?
Prețul pe viu pentru LBR în USD este 0.00715786 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru LBR în USD?
Prețul actual pentru LBR la USD este $ 0.00715786. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru Lybra?
Capitalizarea de piață pentru LBR este $ 297.90K USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru LBR?
Ofertă aflată în circulație pentru LBR este 41.74M USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru LBR?
LBR a obținut un preț ATH de 4.48 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru LBR?
LBR a avut un preț ATL de 0.00585639 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru LBR?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru LBR este -- USD.
Va crește LBR în acest an?
LBR ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru LBR pentru o analiză mai aprofundată.
Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

