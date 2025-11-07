Informații privind prețul pentru Lunos (UNO) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: Minim 24 h $ 0.00112467 Maxim 24 h $ 0.00149368 Maxim dintotdeauna $ 1.24 Cel mai mic preț $ 0.00112792 Modificare de preț (1 oră) -6.57% Modificare de preț (1 zi) -21.71% Modificare de preț (7 zile) -24.79%

Prețul în timp real pentru Lunos (UNO) este $0.00112908. În ultimele 24 de ore, tokenul UNO a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00112467 și un maxim de $ 0.00149368, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru UNO este $ 1.24, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00112792.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, UNO s-a modificat cu -6.57% în decursul ultimei ore, cu -21.71% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -24.79% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Lunos (UNO)

Capitalizare de piață $ 261.93K Volum (24 ore) -- Capitalizare de piață complet diluată $ 358.45K Ofertă află în circulație 231.99M Ofertă totală 317,470,452.8070446

Capitalizarea de piață actuală pentru Lunos este $ 261.93K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru UNO este 231.99M, cu o ofertă totală de 317470452.8070446. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 358.45K.