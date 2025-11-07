Informații privind prețul pentru Lunctron (LTRN) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -- Modificare de preț (7 zile) -3.97% Modificare de preț (7 zile) -3.97%

Prețul în timp real pentru Lunctron (LTRN) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul LTRN a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru LTRN este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, LTRN s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -- în decursul ultimelor 24 de ore și cu -3.97% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Lunctron (LTRN)

Capitalizare de piață $ 14.39K$ 14.39K $ 14.39K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 30.31K$ 30.31K $ 30.31K Ofertă află în circulație 32.10B 32.10B 32.10B Ofertă totală 67,620,828,269.0 67,620,828,269.0 67,620,828,269.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Lunctron este $ 14.39K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru LTRN este 32.10B, cu o ofertă totală de 67620828269.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 30.31K.