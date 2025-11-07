Informații privind prețul pentru Lumpy (LUMPY) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.39% Modificare de preț (1 zi) -2.56% Modificare de preț (7 zile) -7.13% Modificare de preț (7 zile) -7.13%

Prețul în timp real pentru Lumpy (LUMPY) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul LUMPY a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru LUMPY este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, LUMPY s-a modificat cu +0.39% în decursul ultimei ore, cu -2.56% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -7.13% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Lumpy (LUMPY)

Capitalizare de piață $ 180.76K$ 180.76K $ 180.76K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 180.76K$ 180.76K $ 180.76K Ofertă află în circulație 963.82M 963.82M 963.82M Ofertă totală 963,815,039.5394627 963,815,039.5394627 963,815,039.5394627

Capitalizarea de piață actuală pentru Lumpy este $ 180.76K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru LUMPY este 963.82M, cu o ofertă totală de 963815039.5394627. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 180.76K.