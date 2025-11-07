Informații privind prețul pentru Lumoz (MOZ) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00019021 $ 0.00019021 $ 0.00019021 Minim 24 h $ 0.0002518 $ 0.0002518 $ 0.0002518 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00019021$ 0.00019021 $ 0.00019021 Maxim 24 h $ 0.0002518$ 0.0002518 $ 0.0002518 Maxim dintotdeauna $ 0.03642493$ 0.03642493 $ 0.03642493 Cel mai mic preț $ 0.00019021$ 0.00019021 $ 0.00019021 Modificare de preț (1 oră) -1.78% Modificare de preț (1 zi) -23.33% Modificare de preț (7 zile) -45.34% Modificare de preț (7 zile) -45.34%

Prețul în timp real pentru Lumoz (MOZ) este $0.00019227. În ultimele 24 de ore, tokenul MOZ a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00019021 și un maxim de $ 0.0002518, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru MOZ este $ 0.03642493, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00019021.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, MOZ s-a modificat cu -1.78% în decursul ultimei ore, cu -23.33% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -45.34% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Lumoz (MOZ)

Capitalizare de piață $ 278.31K$ 278.31K $ 278.31K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 1.92M$ 1.92M $ 1.92M Ofertă află în circulație 1.45B 1.45B 1.45B Ofertă totală 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Lumoz este $ 278.31K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru MOZ este 1.45B, cu o ofertă totală de 10000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 1.92M.