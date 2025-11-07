Informații privind prețul pentru Loud (LOUD) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00136865 $ 0.00136865 $ 0.00136865 Minim 24 h $ 0.00155224 $ 0.00155224 $ 0.00155224 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00136865$ 0.00136865 $ 0.00136865 Maxim 24 h $ 0.00155224$ 0.00155224 $ 0.00155224 Maxim dintotdeauna $ 0.01678074$ 0.01678074 $ 0.01678074 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -0.84% Modificare de preț (1 zi) -4.34% Modificare de preț (7 zile) -6.29% Modificare de preț (7 zile) -6.29%

Prețul în timp real pentru Loud (LOUD) este $0.00140394. În ultimele 24 de ore, tokenul LOUD a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00136865 și un maxim de $ 0.00155224, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru LOUD este $ 0.01678074, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, LOUD s-a modificat cu -0.84% în decursul ultimei ore, cu -4.34% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -6.29% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Loud (LOUD)

Capitalizare de piață $ 1.48M$ 1.48M $ 1.48M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 1.48M$ 1.48M $ 1.48M Ofertă află în circulație 999.90M 999.90M 999.90M Ofertă totală 999,901,759.464383 999,901,759.464383 999,901,759.464383

Capitalizarea de piață actuală pentru Loud este $ 1.48M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru LOUD este 999.90M, cu o ofertă totală de 999901759.464383. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 1.48M.