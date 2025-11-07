Informații privind prețul pentru Lol Guy (LOL) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00113496$ 0.00113496 $ 0.00113496 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +1.87% Modificare de preț (1 zi) -9.60% Modificare de preț (7 zile) +25.35% Modificare de preț (7 zile) +25.35%

Prețul în timp real pentru Lol Guy (LOL) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul LOL a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru LOL este $ 0.00113496, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, LOL s-a modificat cu +1.87% în decursul ultimei ore, cu -9.60% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +25.35% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Lol Guy (LOL)

Capitalizare de piață $ 144.88K$ 144.88K $ 144.88K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 144.88K$ 144.88K $ 144.88K Ofertă află în circulație 998.01M 998.01M 998.01M Ofertă totală 998,007,681.728622 998,007,681.728622 998,007,681.728622

Capitalizarea de piață actuală pentru Lol Guy este $ 144.88K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru LOL este 998.01M, cu o ofertă totală de 998007681.728622. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 144.88K.