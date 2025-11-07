Informații privind prețul pentru LOL (LOL) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.04167236$ 0.04167236 $ 0.04167236 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.67% Modificare de preț (1 zi) -4.51% Modificare de preț (7 zile) -25.75% Modificare de preț (7 zile) -25.75%

Prețul în timp real pentru LOL (LOL) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul LOL a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru LOL este $ 0.04167236, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, LOL s-a modificat cu +0.67% în decursul ultimei ore, cu -4.51% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -25.75% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața LOL (LOL)

Capitalizare de piață $ 647.87K$ 647.87K $ 647.87K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 647.87K$ 647.87K $ 647.87K Ofertă află în circulație 977.34M 977.34M 977.34M Ofertă totală 977,342,677.711933 977,342,677.711933 977,342,677.711933

Capitalizarea de piață actuală pentru LOL este $ 647.87K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru LOL este 977.34M, cu o ofertă totală de 977342677.711933. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 647.87K.