Informații privind prețul pentru LNKD Networks (LNKD) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 Minim 24 h $ 0 Maxim 24 h Maxim dintotdeauna $ 0 Cel mai mic preț $ 0 Modificare de preț (1 oră) -0.39% Modificare de preț (1 zi) -2.16% Modificare de preț (7 zile) -16.71%

Prețul în timp real pentru LNKD Networks (LNKD) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul LNKD a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru LNKD este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, LNKD s-a modificat cu -0.39% în decursul ultimei ore, cu -2.16% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -16.71% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața LNKD Networks (LNKD)

Capitalizare de piață $ 49.00K Volum (24 ore) -- Capitalizare de piață complet diluată $ 127.52K Ofertă află în circulație 384.26M Ofertă totală 1,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru LNKD Networks este $ 49.00K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru LNKD este 384.26M, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 127.52K.