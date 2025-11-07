Informații privind prețul pentru LizardAi (LIZAI) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -2.42% Modificare de preț (7 zile) -13.87% Modificare de preț (7 zile) -13.87%

Prețul în timp real pentru LizardAi (LIZAI) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul LIZAI a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru LIZAI este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, LIZAI s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -2.42% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -13.87% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața LizardAi (LIZAI)

Capitalizare de piață $ 5.94K$ 5.94K $ 5.94K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 5.94K$ 5.94K $ 5.94K Ofertă află în circulație 999.82M 999.82M 999.82M Ofertă totală 999,822,842.746435 999,822,842.746435 999,822,842.746435

Capitalizarea de piață actuală pentru LizardAi este $ 5.94K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru LIZAI este 999.82M, cu o ofertă totală de 999822842.746435. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 5.94K.