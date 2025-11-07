Informații privind prețul pentru Live Ai (LAU) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.02405424 $ 0.02405424 $ 0.02405424 Minim 24 h $ 0.02476387 $ 0.02476387 $ 0.02476387 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.02405424$ 0.02405424 $ 0.02405424 Maxim 24 h $ 0.02476387$ 0.02476387 $ 0.02476387 Maxim dintotdeauna $ 1.32$ 1.32 $ 1.32 Cel mai mic preț $ 0.02405424$ 0.02405424 $ 0.02405424 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -2.04% Modificare de preț (7 zile) -23.17% Modificare de preț (7 zile) -23.17%

Prețul în timp real pentru Live Ai (LAU) este $0.02405424. În ultimele 24 de ore, tokenul LAU a fost tranzacționat între un minim de $ 0.02405424 și un maxim de $ 0.02476387, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru LAU este $ 1.32, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.02405424.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, LAU s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -2.04% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -23.17% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Live Ai (LAU)

Capitalizare de piață $ 24.05K$ 24.05K $ 24.05K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 24.05K$ 24.05K $ 24.05K Ofertă află în circulație 1.00M 1.00M 1.00M Ofertă totală 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Live Ai este $ 24.05K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru LAU este 1.00M, cu o ofertă totală de 1000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 24.05K.