BursăDEX+
Cumpără cryptoPiețeSpotFutures500XEarnEvenimente
Mai mult
Flip Fest
Prețul în timp real pentru Liquidy astăzi este 0.101975 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru LQDY în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru LQDY pe MEXC acum.Prețul în timp real pentru Liquidy astăzi este 0.101975 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru LQDY în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru LQDY pe MEXC acum.

Mai multe despre LQDY

Informații de preț pentru LQDY

Ce este LQDY

Pagina oficială pentru LQDY

Tokenomie pentru LQDY

Prognoza prețurilor pentru LQDY

Earn

Airdrop+

Știri

Blog

Învață

Logo Liquidy

Preț Liquidy (LQDY)

Delistat

Preț în timp real pentru 1 LQDY în USD:

$0.101975
$0.101975$0.101975
-0.40%1D
mexc
Aceste date legate de tokenuri provin de la terți. MEXC acționează exclusiv ca un agregator de informații. Explorează alte tokenuri listate pe piața MEXC Spot!
USD
Liquidy (LQDY) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 01:59:24 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru Liquidy (LQDY) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 0.101418
$ 0.101418$ 0.101418
Minim 24 h
$ 0.10319
$ 0.10319$ 0.10319
Maxim 24 h

$ 0.101418
$ 0.101418$ 0.101418

$ 0.10319
$ 0.10319$ 0.10319

$ 0.167274
$ 0.167274$ 0.167274

$ 0.096437
$ 0.096437$ 0.096437

--

-0.49%

-15.90%

-15.90%

Prețul în timp real pentru Liquidy (LQDY) este $0.101975. În ultimele 24 de ore, tokenul LQDY a fost tranzacționat între un minim de $ 0.101418 și un maxim de $ 0.10319, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru LQDY este $ 0.167274, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.096437.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, LQDY s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -0.49% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -15.90% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Liquidy (LQDY)

$ 663.64K
$ 663.64K$ 663.64K

--
----

$ 10.20M
$ 10.20M$ 10.20M

6.51M
6.51M 6.51M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Liquidy este $ 663.64K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru LQDY este 6.51M, cu o ofertă totală de 100000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 10.20M.

Istoric de preț pentru Liquidy (LQDY) USD

În cursul zilei de astăzi, modificarea de preț pentru Liquidy la USD a fost $ -0.0005108948911534.
În ultimele 30 de zile, modificarea de preț pentru Liquidy la USD a fost $ -0.0273125761.
În ultimele 60 de zile, modificarea de preț pentru Liquidy la USD a fost $ -0.0371569468.
În ultimele 90 de zile, modificarea de preț pentru Liquidy la USD a fost $ 0.

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ -0.0005108948911534-0.49%
30 de zile$ -0.0273125761-26.78%
60 de zile$ -0.0371569468-36.43%
90 de zile$ 0--

Ce este Liquidy (LQDY)

Liquidy is a Decentralized Autonomous Organization (DAO) on Rujira that operates products and services for decentralized finance. The Liquidy DAO actively manages a treasury of digital assets, including BTC and ETH, which are used productively to generate revenue by market making, lending, staking, and more. These treasury operations are complemented by the Liquidy Swap Router: a parallel optimized multi-hop swap router for Rujira, which improves user experience and earns revenue from swap fees.

All aspects of the DAO, treasury, and revenue streams are exclusively owned and governed by LQDY token stakers. The fundamental value of LQDY is derived from its Treasury (NAV) and Net Income. Transparency is at the heart of the DAO, with real-time financial reporting and treasury operations orchestrated by onchain governance.

Liquidy is community-owned and has been operating since April 2023.

MEXC este cea mai importantă platformă de schimb de criptomonede, în care au încredere peste 10 milioane de utilizatori din întreaga lume. Este renumită ca fiind bursa cu cea mai largă selecție de tokenuri, cele mai rapide listări de tokenuri și cele mai mici comisioane de tranzacționare de pe piață. Alătură-te acum MEXC pentru a experimenta lichiditate de nivel înalt și cele mai competitive comisioane de pe piață!

Resursă Liquidy (LQDY)

Pagină de internet oficială

Predicție de preț pentru Liquidy (USD)

Ce valoare va avea Liquidy (LQDY) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale Liquidy (LQDY) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru Liquidy.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru Liquidy!

LQDY în monede locale

Tokenomie pentru Liquidy (LQDY)

Înțelegerea tokenomică a Liquidy (LQDY) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru LQDY!

Oamenii întreabă și: Alte întrebări despre Liquidy (LQDY)

Cât valorează Liquidy (LQDY) astăzi?
Prețul pe viu pentru LQDY în USD este 0.101975 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru LQDY în USD?
Prețul actual pentru LQDY la USD este $ 0.101975. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru Liquidy?
Capitalizarea de piață pentru LQDY este $ 663.64K USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru LQDY?
Ofertă aflată în circulație pentru LQDY este 6.51M USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru LQDY?
LQDY a obținut un preț ATH de 0.167274 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru LQDY?
LQDY a avut un preț ATL de 0.096437 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru LQDY?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru LQDY este -- USD.
Va crește LQDY în acest an?
LQDY ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru LQDY pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 01:59:24 (UTC+8)

Actualizări importante din industrie pentru Liquidy (LQDY)

Timp (UTC+8)TipInformații
11-07 01:12:41Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

ÎN TENDINȚE

Criptomonedele care sunt în prezent în tendințe și care atrag o atenție semnificativă pe piață

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,798.59
$101,798.59$101,798.59

-0.20%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,332.18
$3,332.18$3,332.18

+0.97%

Logo Solana

Solana

SOL

$157.35
$157.35$157.35

+0.91%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,484.81
$1,484.81$1,484.81

+0.27%

TOP volum

Criptomonedele cu cel mai mare volum de tranzacționare

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,798.59
$101,798.59$101,798.59

-0.20%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,332.18
$3,332.18$3,332.18

+0.97%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2405
$2.2405$2.2405

+0.26%

Logo Solana

Solana

SOL

$157.35
$157.35$157.35

+0.91%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0190
$1.0190$1.0190

+0.28%

Nou adăugat

Criptomonede recent listate care sunt disponibile pentru tranzacționare

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$31.72
$31.72$31.72

+111.46%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1300
$0.1300$0.1300

+160.00%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0004346
$0.0004346$0.0004346

+189.73%

Câștigători de top

Cele mai importante pompări cripto de astăzi

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.020179
$0.020179$0.020179

+1,917.90%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$5.279
$5.279$5.279

+427.90%

Logo DEGENFI

DEGENFI

DEGENFI

$0.00000000007351
$0.00000000007351$0.00000000007351

+118.26%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1300
$0.1300$0.1300

+160.00%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002168
$0.0000002168$0.0000002168

+44.53%