Informații privind prețul pentru Liquidy (LQDY) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.101418 $ 0.101418 $ 0.101418 Minim 24 h $ 0.10319 $ 0.10319 $ 0.10319 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.101418$ 0.101418 $ 0.101418 Maxim 24 h $ 0.10319$ 0.10319 $ 0.10319 Maxim dintotdeauna $ 0.167274$ 0.167274 $ 0.167274 Cel mai mic preț $ 0.096437$ 0.096437 $ 0.096437 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -0.49% Modificare de preț (7 zile) -15.90% Modificare de preț (7 zile) -15.90%

Prețul în timp real pentru Liquidy (LQDY) este $0.101975. În ultimele 24 de ore, tokenul LQDY a fost tranzacționat între un minim de $ 0.101418 și un maxim de $ 0.10319, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru LQDY este $ 0.167274, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.096437.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, LQDY s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -0.49% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -15.90% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Liquidy (LQDY)

Capitalizare de piață $ 663.64K$ 663.64K $ 663.64K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 10.20M$ 10.20M $ 10.20M Ofertă află în circulație 6.51M 6.51M 6.51M Ofertă totală 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Liquidy este $ 663.64K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru LQDY este 6.51M, cu o ofertă totală de 100000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 10.20M.