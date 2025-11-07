Informații privind prețul pentru Liquid AI (LIQAI) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: Minim 24 h $ 0.00016366 Maxim 24 h $ 0.00017194 Maxim dintotdeauna $ 0.04366742 Cel mai mic preț $ 0.00015302 Modificare de preț (1 oră) +0.57% Modificare de preț (1 zi) -2.86% Modificare de preț (7 zile) -15.13%

Prețul în timp real pentru Liquid AI (LIQAI) este $0.00016702. În ultimele 24 de ore, tokenul LIQAI a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00016366 și un maxim de $ 0.00017194, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru LIQAI este $ 0.04366742, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00015302.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, LIQAI s-a modificat cu +0.57% în decursul ultimei ore, cu -2.86% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -15.13% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Liquid AI (LIQAI)

Capitalizare de piață $ 14.07K Volum (24 ore) -- Capitalizare de piață complet diluată $ 16.73K Ofertă află în circulație 84.12M Ofertă totală 100,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Liquid AI este $ 14.07K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru LIQAI este 84.12M, cu o ofertă totală de 100000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 16.73K.