Informații privind prețul pentru Liquid Agent (LIQUID) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: Minim 24 h $ 0.00478255 Maxim 24 h $ 0.00515128 Maxim dintotdeauna $ 0.145824 Cel mai mic preț $ 0.00469239 Modificare de preț (1 oră) +0.76% Modificare de preț (1 zi) -3.80% Modificare de preț (7 zile) -22.30%

Prețul în timp real pentru Liquid Agent (LIQUID) este $0.00491956. În ultimele 24 de ore, tokenul LIQUID a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00478255 și un maxim de $ 0.00515128, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru LIQUID este $ 0.145824, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00469239.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, LIQUID s-a modificat cu +0.76% în decursul ultimei ore, cu -3.80% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -22.30% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Liquid Agent (LIQUID)

Capitalizare de piață $ 227.75K Volum (24 ore) -- Capitalizare de piață complet diluată $ 492.13K Ofertă află în circulație 46.28M Ofertă totală 100,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Liquid Agent este $ 227.75K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru LIQUID este 46.28M, cu o ofertă totală de 100000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 492.13K.