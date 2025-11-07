Informații privind prețul pentru LIMITUS (LMT) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.245166$ 0.245166 $ 0.245166 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -0.00% Modificare de preț (1 zi) -16.19% Modificare de preț (7 zile) -26.00% Modificare de preț (7 zile) -26.00%

Prețul în timp real pentru LIMITUS (LMT) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul LMT a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru LMT este $ 0.245166, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, LMT s-a modificat cu -0.00% în decursul ultimei ore, cu -16.19% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -26.00% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața LIMITUS (LMT)

Capitalizare de piață $ 66.10K$ 66.10K $ 66.10K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 66.10K$ 66.10K $ 66.10K Ofertă află în circulație 660.29M 660.29M 660.29M Ofertă totală 660,289,840.514004 660,289,840.514004 660,289,840.514004

Capitalizarea de piață actuală pentru LIMITUS este $ 66.10K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru LMT este 660.29M, cu o ofertă totală de 660289840.514004. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 66.10K.