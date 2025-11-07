Informații privind prețul pentru likes (LIKES) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00000487 $ 0.00000487 $ 0.00000487 Minim 24 h $ 0.0000071 $ 0.0000071 $ 0.0000071 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00000487$ 0.00000487 $ 0.00000487 Maxim 24 h $ 0.0000071$ 0.0000071 $ 0.0000071 Maxim dintotdeauna $ 0.00004274$ 0.00004274 $ 0.00004274 Cel mai mic preț $ 0.00000437$ 0.00000437 $ 0.00000437 Modificare de preț (1 oră) -0.01% Modificare de preț (1 zi) +5.55% Modificare de preț (7 zile) +4.16% Modificare de preț (7 zile) +4.16%

Prețul în timp real pentru likes (LIKES) este $0.00000544. În ultimele 24 de ore, tokenul LIKES a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00000487 și un maxim de $ 0.0000071, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru LIKES este $ 0.00004274, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00000437.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, LIKES s-a modificat cu -0.01% în decursul ultimei ore, cu +5.55% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +4.16% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața likes (LIKES)

Capitalizare de piață $ 370.16K$ 370.16K $ 370.16K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 544.35K$ 544.35K $ 544.35K Ofertă află în circulație 68.00B 68.00B 68.00B Ofertă totală 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

Capitalizarea de piață actuală pentru likes este $ 370.16K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru LIKES este 68.00B, cu o ofertă totală de 99999999999.99998. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 544.35K.