Informații privind prețul pentru Lightspeed (SPEED) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00236018$ 0.00236018 $ 0.00236018 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.70% Modificare de preț (1 zi) +0.42% Modificare de preț (7 zile) -1.50% Modificare de preț (7 zile) -1.50%

Prețul în timp real pentru Lightspeed (SPEED) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul SPEED a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru SPEED este $ 0.00236018, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, SPEED s-a modificat cu +0.70% în decursul ultimei ore, cu +0.42% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -1.50% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Lightspeed (SPEED)

Capitalizare de piață $ 124.64K$ 124.64K $ 124.64K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 145.07K$ 145.07K $ 145.07K Ofertă află în circulație 257.57M 257.57M 257.57M Ofertă totală 299,792,458.0 299,792,458.0 299,792,458.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Lightspeed este $ 124.64K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru SPEED este 257.57M, cu o ofertă totală de 299792458.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 145.07K.