Informații privind prețul pentru Light Speed Cat (LSCAT) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00171341$ 0.00171341 $ 0.00171341 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.10% Modificare de preț (1 zi) -1.01% Modificare de preț (7 zile) -13.22% Modificare de preț (7 zile) -13.22%

Prețul în timp real pentru Light Speed Cat (LSCAT) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul LSCAT a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru LSCAT este $ 0.00171341, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, LSCAT s-a modificat cu +0.10% în decursul ultimei ore, cu -1.01% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -13.22% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Light Speed Cat (LSCAT)

Capitalizare de piață $ 30.71K$ 30.71K $ 30.71K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 30.71K$ 30.71K $ 30.71K Ofertă află în circulație 79.14M 79.14M 79.14M Ofertă totală 79,138,677.49416402 79,138,677.49416402 79,138,677.49416402

Capitalizarea de piață actuală pentru Light Speed Cat este $ 30.71K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru LSCAT este 79.14M, cu o ofertă totală de 79138677.49416402. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 30.71K.