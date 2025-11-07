Informații privind prețul pentru LIFI (LIFI) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00177347 $ 0.00177347 $ 0.00177347 Minim 24 h $ 0.00184041 $ 0.00184041 $ 0.00184041 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00177347$ 0.00177347 $ 0.00177347 Maxim 24 h $ 0.00184041$ 0.00184041 $ 0.00184041 Maxim dintotdeauna $ 0.03303058$ 0.03303058 $ 0.03303058 Cel mai mic preț $ 0.00171044$ 0.00171044 $ 0.00171044 Modificare de preț (1 oră) +0.11% Modificare de preț (1 zi) -3.17% Modificare de preț (7 zile) -23.21% Modificare de preț (7 zile) -23.21%

Prețul în timp real pentru LIFI (LIFI) este $0.00177543. În ultimele 24 de ore, tokenul LIFI a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00177347 și un maxim de $ 0.00184041, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru LIFI este $ 0.03303058, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00171044.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, LIFI s-a modificat cu +0.11% în decursul ultimei ore, cu -3.17% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -23.21% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața LIFI (LIFI)

Capitalizare de piață $ 13.32K$ 13.32K $ 13.32K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 13.32K$ 13.32K $ 13.32K Ofertă află în circulație 7.50M 7.50M 7.50M Ofertă totală 7,500,000.0 7,500,000.0 7,500,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru LIFI este $ 13.32K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru LIFI este 7.50M, cu o ofertă totală de 7500000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 13.32K.