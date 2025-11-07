Informații privind prețul pentru Libra Incentix (LIXX) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00473475$ 0.00473475 $ 0.00473475 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -0.24% Modificare de preț (1 zi) -1.44% Modificare de preț (7 zile) +23.83% Modificare de preț (7 zile) +23.83%

Prețul în timp real pentru Libra Incentix (LIXX) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul LIXX a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru LIXX este $ 0.00473475, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, LIXX s-a modificat cu -0.24% în decursul ultimei ore, cu -1.44% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +23.83% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Libra Incentix (LIXX)

Capitalizare de piață $ 1.35M$ 1.35M $ 1.35M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 3.03M$ 3.03M $ 3.03M Ofertă află în circulație 6.70B 6.70B 6.70B Ofertă totală 15,000,000,000.0 15,000,000,000.0 15,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Libra Incentix este $ 1.35M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru LIXX este 6.70B, cu o ofertă totală de 15000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 3.03M.