Informații privind prețul pentru Libra (LIBRA) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00860117 $ 0.00860117 $ 0.00860117 Minim 24 h $ 0.00994099 $ 0.00994099 $ 0.00994099 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00860117$ 0.00860117 $ 0.00860117 Maxim 24 h $ 0.00994099$ 0.00994099 $ 0.00994099 Maxim dintotdeauna $ 0.752851$ 0.752851 $ 0.752851 Cel mai mic preț $ 0.00708354$ 0.00708354 $ 0.00708354 Modificare de preț (1 oră) -6.22% Modificare de preț (1 zi) -7.54% Modificare de preț (7 zile) +9.70% Modificare de preț (7 zile) +9.70%

Prețul în timp real pentru Libra (LIBRA) este $0.00907647. În ultimele 24 de ore, tokenul LIBRA a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00860117 și un maxim de $ 0.00994099, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru LIBRA este $ 0.752851, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00708354.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, LIBRA s-a modificat cu -6.22% în decursul ultimei ore, cu -7.54% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +9.70% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Libra (LIBRA)

Capitalizare de piață $ 2.33M$ 2.33M $ 2.33M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 9.08M$ 9.08M $ 9.08M Ofertă află în circulație 256.42M 256.42M 256.42M Ofertă totală 999,989,195.0579 999,989,195.0579 999,989,195.0579

Capitalizarea de piață actuală pentru Libra este $ 2.33M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru LIBRA este 256.42M, cu o ofertă totală de 999989195.0579. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 9.08M.