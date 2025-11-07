Informații privind prețul pentru LEOONO by Virtuals (LEO) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00504633$ 0.00504633 $ 0.00504633 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.56% Modificare de preț (1 zi) -15.83% Modificare de preț (7 zile) -21.26% Modificare de preț (7 zile) -21.26%

Prețul în timp real pentru LEOONO by Virtuals (LEO) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul LEO a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru LEO este $ 0.00504633, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, LEO s-a modificat cu +0.56% în decursul ultimei ore, cu -15.83% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -21.26% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața LEOONO by Virtuals (LEO)

Capitalizare de piață $ 291.85K$ 291.85K $ 291.85K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 291.85K$ 291.85K $ 291.85K Ofertă află în circulație 1.00B 1.00B 1.00B Ofertă totală 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru LEOONO by Virtuals este $ 291.85K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru LEO este 1.00B, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 291.85K.