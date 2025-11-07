Informații privind prețul pentru LEO Token (LEO) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 9.4 $ 9.4 $ 9.4 Minim 24 h $ 9.58 $ 9.58 $ 9.58 Maxim 24 h Minim 24 h $ 9.4$ 9.4 $ 9.4 Maxim 24 h $ 9.58$ 9.58 $ 9.58 Maxim dintotdeauna $ 10.14$ 10.14 $ 10.14 Cel mai mic preț $ 0.799859$ 0.799859 $ 0.799859 Modificare de preț (1 oră) -0.53% Modificare de preț (1 zi) -1.50% Modificare de preț (7 zile) -2.13% Modificare de preț (7 zile) -2.13%

Prețul în timp real pentru LEO Token (LEO) este $9.41. În ultimele 24 de ore, tokenul LEO a fost tranzacționat între un minim de $ 9.4 și un maxim de $ 9.58, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru LEO este $ 10.14, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.799859.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, LEO s-a modificat cu -0.53% în decursul ultimei ore, cu -1.50% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -2.13% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața LEO Token (LEO)

Capitalizare de piață $ 8.68B$ 8.68B $ 8.68B Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 9.27B$ 9.27B $ 9.27B Ofertă află în circulație 922.31M 922.31M 922.31M Ofertă totală 985,239,504.0 985,239,504.0 985,239,504.0

Capitalizarea de piață actuală pentru LEO Token este $ 8.68B, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru LEO este 922.31M, cu o ofertă totală de 985239504.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 9.27B.