Informații privind prețul pentru LEO (LEO) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00313429$ 0.00313429 $ 0.00313429 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -3.20% Modificare de preț (1 zi) +2.30% Modificare de preț (7 zile) -43.26% Modificare de preț (7 zile) -43.26%

Prețul în timp real pentru LEO (LEO) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul LEO a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru LEO este $ 0.00313429, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, LEO s-a modificat cu -3.20% în decursul ultimei ore, cu +2.30% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -43.26% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața LEO (LEO)

Capitalizare de piață $ 452.55K$ 452.55K $ 452.55K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 476.37K$ 476.37K $ 476.37K Ofertă află în circulație 9.50B 9.50B 9.50B Ofertă totală 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru LEO este $ 452.55K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru LEO este 9.50B, cu o ofertă totală de 10000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 476.37K.