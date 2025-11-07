Informații privind prețul pentru Lenny (LENNY) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00220577$ 0.00220577 $ 0.00220577 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +6.38% Modificare de preț (1 zi) -5.29% Modificare de preț (7 zile) +23.79% Modificare de preț (7 zile) +23.79%

Prețul în timp real pentru Lenny (LENNY) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul LENNY a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru LENNY este $ 0.00220577, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, LENNY s-a modificat cu +6.38% în decursul ultimei ore, cu -5.29% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +23.79% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Lenny (LENNY)

Capitalizare de piață $ 511.55K$ 511.55K $ 511.55K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 511.55K$ 511.55K $ 511.55K Ofertă află în circulație 961.54M 961.54M 961.54M Ofertă totală 961,540,592.271005 961,540,592.271005 961,540,592.271005

Capitalizarea de piață actuală pentru Lenny este $ 511.55K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru LENNY este 961.54M, cu o ofertă totală de 961540592.271005. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 511.55K.