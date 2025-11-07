Informații privind prețul pentru Launch On Pump (LAUNCH) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00444$ 0.00444 $ 0.00444 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -0.66% Modificare de preț (1 zi) -12.91% Modificare de preț (7 zile) -21.70% Modificare de preț (7 zile) -21.70%

Prețul în timp real pentru Launch On Pump (LAUNCH) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul LAUNCH a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru LAUNCH este $ 0.00444, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, LAUNCH s-a modificat cu -0.66% în decursul ultimei ore, cu -12.91% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -21.70% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Launch On Pump (LAUNCH)

Capitalizare de piață $ 86.60K$ 86.60K $ 86.60K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 86.60K$ 86.60K $ 86.60K Ofertă află în circulație 999.89M 999.89M 999.89M Ofertă totală 999,889,454.83 999,889,454.83 999,889,454.83

Capitalizarea de piață actuală pentru Launch On Pump este $ 86.60K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru LAUNCH este 999.89M, cu o ofertă totală de 999889454.83. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 86.60K.