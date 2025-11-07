Informații privind prețul pentru LanLan Cat (LANLAN) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00214246$ 0.00214246 $ 0.00214246 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -0.91% Modificare de preț (7 zile) -13.40% Modificare de preț (7 zile) -13.40%

Prețul în timp real pentru LanLan Cat (LANLAN) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul LANLAN a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru LANLAN este $ 0.00214246, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, LANLAN s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -0.91% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -13.40% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața LanLan Cat (LANLAN)

Capitalizare de piață $ 49.75K$ 49.75K $ 49.75K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 49.75K$ 49.75K $ 49.75K Ofertă află în circulație 8.89B 8.89B 8.89B Ofertă totală 8,888,888,888.0 8,888,888,888.0 8,888,888,888.0

Capitalizarea de piață actuală pentru LanLan Cat este $ 49.75K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru LANLAN este 8.89B, cu o ofertă totală de 8888888888.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 49.75K.